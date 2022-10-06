Москва, 6 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Компания VK увеличила число принятых на работу IТ-специалистов в сентябре 2022 года в два раза в сравнении с сентябрем 2021 года — наняты более 400 сотрудников, сообщила пресс-служба VK.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

Наибольшим спросом пользуются специальности разработчиков, особенно мобильных приложений, инженеров по тестированию, продакт-менеджеров и продуктовых аналитиков. На эти позиции приходится до 70% от общего числа нанятых специалистов, отметили в компании.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь, имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Мобилизация не коснется семей, в которых воспитываются от четырех детей до 16 лет, студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса. Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IТ-компаний, операторов связи и СМИ. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55.