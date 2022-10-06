Бишкек, 6 октября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Власти Киргизии отказываются от понимания того, что государство является плохим менеджером. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на международной конференции по государственно-частному партнерству.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

«Мы пытаемся доказать, что государство тоже может быть хорошим менеджером, но для этого нам нужны международные партнёры с их опытом в этой сфере», — добавил высокопоставленный чиновник.

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По его словам, в условиях происходящих сейчас в мире процессов необходимо объединить усилия госорганов, бизнес-кругов и экспертного сообщества.

«Государственно-частное партнерство нашло признание во всем мире. Оно позволяет повысить качество госуслуг, а также сэкономить и более эффективно использовать бюджетные деньги», — утверждает глава правительства Киргизии.

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