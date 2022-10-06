Бишкек, 6 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Министерство труда, соцобеспечения и миграции Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании государственного реабилитационного центра для инвалидов. Об этом сообщили в правительстве республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве отмечают, что на его деятельность потребуется ежегодно выделять из бюджета по 27 млн сомов (около 20 млн рублей).

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Также стало известно о том, что в Киргизии проживает свыше 200 тысяч людей с инвалидностью, в том числе более 35 тысяч детей-инвалидов.

Из них пенсии по инвалидности получают более 122,7 тысячи человек. Средний размер такой пенсии составляет 6,4 тысячи сомов (4,7 тысячи рублей).

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