Москва, 6 октября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Сразу шесть московских технопарков включили в рейтинг лучших технопарков России. Об этом рассказали в рамках форума «Инфраструктура инноваций», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Лебедев Технопарк «Анкудиновка»

Лидером рейтинга стал технопарк «Элма», расположенный в Зеленограде. Также в тройке лидеров оказалась площадка «Полюс», которая является одной из 42 действующих технопарков столицы. Всего в рейтинг вошли 33 технопарка из 21 региона России.

Напомним, форум «Инфраструктура инноваций» состоялся в Москве 5 октября 2022 года. В рамках мероприятия различные спикеры подвели итоги десятилетней инновационной политики столицы, а также выделили наиболее выдающиеся российские технопарки.