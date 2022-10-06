Стокгольм, , 22:38 — REGNUM Шведские демократы отказываются согласиться с тем, чтобы Либералы получили министерские посты в правительстве Швеции, возглавляемом Ульфом Кристерссоном. Согласно источникам газеты Aftonbladet, Кристерссон серьезно настроен преодолеть сопротивление Шведских демократов.

Ульф Кристерссон (c) European People's Party

Как подтвердил один из источников, Кристерссон будет действовать «жестко в той степени, в которой ему препятствуют». Aftonbladet пишет, что, имея все карты на руках и зная расклад колоды у Шведских демократов, Умеренные ожидают, что те уступят.

Как передает источник, сейчас Шведские демократы продумывают стратегию отступления и объявят о снятии претензий к членству Либералов в правительстве Кристерссона в течение текущей недели.

«Умеренные хотят, чтобы Либералы вошли в правительство, потому что тогда они станут намного сильнее по отношению к Шведским демократам», — заявил партийный источник в беседе с изданием.

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