Стокгольм, 6 октября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Шведские демократы отказываются согласиться с тем, чтобы Либералы получили министерские посты в правительстве Швеции, возглавляемом Ульфом Кристерссоном. Согласно источникам газеты Aftonbladet, Кристерссон серьезно настроен преодолеть сопротивление Шведских демократов.

European People's Party Ульф Кристерссон

Как подтвердил один из источников, Кристерссон будет действовать «жестко в той степени, в которой ему препятствуют». Aftonbladet пишет, что, имея все карты на руках и зная расклад колоды у Шведских демократов, Умеренные ожидают, что те уступят.

Как передает источник, сейчас Шведские демократы продумывают стратегию отступления и объявят о снятии претензий к членству Либералов в правительстве Кристерссона в течение текущей недели.

«Умеренные хотят, чтобы Либералы вошли в правительство, потому что тогда они станут намного сильнее по отношению к Шведским демократам», — заявил партийный источник в беседе с изданием.