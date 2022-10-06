Екатеринбург, , 19:40 — REGNUM В Екатеринбург приехали ещё 38 жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МВД.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Среди них семеро детей. Также есть пожилые люди. Все они уехали из-за постоянных бомбардировок, которые устраивают киевские террористы.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы территорий ДНР и ЛНР не прекращаются уже восемь лет. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по их защите, а 30 сентября президент страны Владимир Путин подписал с руководством этих республик и Запорожской и Херсонской областей договоры о воссоединении с Россией.

Этому предшествовал референдум, на котором жители указанных регионов высказались за воссоединение с Россией. К настоящему времени все четыре региона уже включены в Конституцию России.