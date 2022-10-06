Стокгольм, , 21:29 — REGNUM 6 октября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон дала краткое интервью новостному агентству TT, чтобы прокомментировать заявления Полиции безопасности Швеции о том, что подозрения в диверсии на «Северных потоках» усилились.

Швеция и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Значит так: в Швеции существует такое понятие как тайна предварительного следствия. Но очень хорошо, что над этим интенсивно работают, в том числе в сотрудничестве с Данией и Германией», — сказала Андерссон.

В скором времени премьер-министр Швеции примет участие в европейском саммите в Праге. Андерссон говорит, что поддержка других европейских стран в вопросе взрывов на «Северных потоках», которую она получила как от ЕС, так и от НАТО, «важна во многих аспектах».

«Тут речь идет о гораздо большем, чем Швеция и Дания. Речь идет об энергоснабжении всей Европы», — подчеркнула Андерссон.

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