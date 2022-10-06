Стокгольм, , 19:51 — REGNUM 6 сентября Совет по политике безопасности Швеции провел очередное заседание по поводу утечек на «Северных потоках» в Балтийском море. По результатам встречи министр иностранных дел королевства Анн Линде провела пресс-конференцию в пресс-центре риксдага, передает телеканал SVT.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

«Мы продолжаем работать под большим давлением, чтобы выяснить, что произошло и какие последствия это имеет», — заявила Линде.

В то же время под «что произошло» Линде четко дала понять, что подразумевает взрывы.

«Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», конечно же, следует рассматривать в свете ухудшения ситуации с политикой безопасности в Европе и в нашем непосредственном окружении», — отметила министр.

Линде также добавила, что взрывы в Балтийском море следует «поставить в контекст» вооруженного противостояния в Европе.

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