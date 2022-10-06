6 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что киевский режим может в ближайшей перспективе прекратить поставки электроэнергии в Европу.

Мирослава Романенко, , 19:41 — REGNUM Владимир Зеленский 6 октября заявил, что киевский режим может «в какой-то момент» прекратить поставки в Европу электроэнергии, так как она понадобится Киеву для прохождения зимнего периода.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас не будет достаточного объема, чтобы отапливать наши дома. И это время приближается», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что в Киеве все время говорят о «риске таких отключений».

«Это могут быть дни, недели», — сказал Зеленский.

Читайте также: «А газ-то из РФ» — Зеленский хочет европейский газ в обмен на электричество

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это заявление похоже на шантаж. Иные добавили, что Киеву может не хватать электроэнергии в связи с тем, что Запорожская АЭС теперь является собственностью России.

«Совсем не шантаж. Вообще», — с сарказмом отреагировал Sandr0.

«Я согласна с наркоманом, что скоро [киевский режим] прекратит любые поставки в другие страны, если вы понимаете, о чем я», — пишет Настя.

«Сначала пообещал, а потом пригрозил, что отменит обещания. Ай, ловкач!.. Как они без [этого] электричества тапереча?» — поинтересовался Живой метал.

«Зеленский построил Днепрогэс? Запорожскую АЭС? СССР! А теперь крутой, торгует, угрожает…» — возмутился Игорь Л.

«Ну и кто тут размахивает «энергетической дубиной»?» — с юмором поинтересовался Андрей.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну а что же теперь? Запорожскую [АЭС] отдали, самим бы обогреться», — пишет Наталья П.

«Полная декоммунизация всё ближе и ближе», — добавила с сарказмом Яна.

«Надежный поставщик. Не то что Россия», — смеется Максим В.

«А [Киев] ещё что-то поставляет? Надо же? По-моему, он только потребляет и требует все больше и больше», — написал Ibrahim M.

«Хитрый шакал. Как со всего мира бабло клянчить и вооружение — так все должны, а как обогреть народ — так в отказ. Какой-то совсем наглый», — иронизирует Ольга Л.

«Он, конечно, наркоман и за свои слова не отвечает, но я рада за Европу — пусть ещё больше помогают, им зачтется!» — с сарказмом подытожила Svetlana.

Читайте также: Зеленский заявил о намерении Киева поставлять электроэнергию в Польшу

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский обещал в декабре начать поставки электроэнергии в Польшу при условии сохранении контроля Киева над Запорожской атомной электростанцией.