Москва, , 19:49 — REGNUM Надо заставить врагов просить о пощаде в проигранном экономическом сражении, написал 6 октября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале в ответ на информацию о введения Евросоюзом восьмого пакета антироссийских санкций.

Дмитрий Медведев Government.ru

Отметив, что «адские санкции» пошли на восьмой круг, Медведев предложил врагам попробовать побесноваться ещё. Санкционную войну ЕС против России он назвал «идиотской затеей», указав на жизнеспособность и способность к быстрой адаптации российской экономики.

А вот Запад проигрывает от своих санкций, стреляя «в собственную задницу»: там резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Он указал на девятипроцентную, рекордную для еврозоны инфляцию, хотя в Эстонии она куда больше — 22,2% в годовом выражении, в Литве — на 21,1%, в Латвии — на 20,8%, в Чехии — на 17,3%.

«Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками, — пишет Медведев. — Твердят красивые слова — вроде как «за демократию надо платить». Не отвечая, правда, на вопрос, на кой-хрен нужна такая «демократия»".

Напомнив о предстоящей зиме, Медведев заявил, что «к благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно», добавив: «И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией».

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