Челябинск, , 19:26 — REGNUM В условиях частичной мобилизации чиновникам необходимо вести постоянный и открытый диалог с населением. Об этом заявил 6 октября челябинский губернатор Алексей Текслер на областном заседании призывной комиссии.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в обществе сейчас особенно высок запрос не только на достоверную информацию, но и на справедливость. И напомнил, что враги России сейчас активно распространяют разные фейки о деятельности органов власти и военных организаций, чем пытаются посеять у населения недоверие к власти и панику.

«В этой ситуации мы должны действовать прямо, открыто, постоянно говорить с людьми, разъяснять им права и обязанности, ну и, самое главное, конечно, помогать», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проходит частичная мобилизация граждан.