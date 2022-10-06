Прага, 6 октября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Сербия через Адриатический нефтепровод может получать нефть — но не российскую. Об этом 6 октября на полях Европейского политического саммита в Праге заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Andrejplenkovic.com Андрей Пленкович

По словам Пленковича, Сербия в текущих обстоятельствах не может сидеть на двух стульях.

«Сербия не может здесь обсуждать европейскую перспективу и не присоединиться ни к одной из ограничительных мер против России», — процитировал телеканал РТС слова Пленковича.

Премьер Хорватии считает, что Сербия должна уважать режим антироссийских санкций, который ввел Евросоюз.

«Сербия может покупать нефть у кого угодно — нефть может прийти в Хорватию и уйти из Хорватии… Мы здесь занимаем принципиальную позицию, уважаем режим санкций, так как считаем, что ненормально то, что Россия совершает агрессию против [киевского режима], что там люди гибнут, что есть гуманитарный кризис, даже угроза применения ядерного оружия. Можно транспортировать нефть, только не российскую», — заявил Пленкович.

Напомним, что ранее Хорватия потребовала от ЕС, чтобы восьмой пакет санкций против России распространялся в том числе на Сербию. Поэтому Сербия с 1 ноября не сможет покупать российскую нефть, так как она не сможет использовать хорватский нефтепровод «Янаф» для транспортировки этой нефти до своих НПЗ. Тем временем ЕС разрешил Болгарии импортировать российскую нефть, так как в Болгарии работает российский НПЗ.