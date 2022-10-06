Ярославль, , 19:35 — REGNUM В Ярославле силовики нашли и задержали человека, который поджёг в центре города баннер с изображением буквы «Z». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Загорелся патриотический баннер

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью 26 сентября неизвестный поджёг патриотический баннер, расположенный на уровне второго этажа здания на Красной площади. Сотрудники УФСБ России по Ярославской области совместно с полицейскими смогли установить виновника пожара — им оказался 39-летний ярославец. Ранее мужчина был судим по двум статьям: «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ».

В поджоге баннера он признался. Теперь ярославцу грозит до трёх лет лишения свободы по статье «Вандализм».

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