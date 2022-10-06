Ханты-Мансийск, 6 октября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверочных мероприятий по обращению бывшего следователя из ХМАО Евгения Шестакова. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

«После повторного обращения бывшего следователя первого отдела по особо важным делам следственного управления СК России по Югре с жалобой на действия ряда руководителей следственных подразделений региона Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину подробно доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Шестаков пожаловался на «засилье» в СУ СКР по ХМАО земляков из Воронежской области руководителя Михаила Мокшина, который почти три года назад прибыл в Югру. Якобы из-за «целенаправленной травли» из отдела по особо важным делам вынуждены были уволиться 15 опытных следователей. На их место пришли воронежские коллеги Мокшина. Ранее в СУ СКР по ХМАО претензии бывшего следователя назвали необоснованными.