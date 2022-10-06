Самара, 6 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Самарская область справляется с негативным влияниям санкций. Об этом 6 октября заявил глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании совета ассоциации «Союз работодателей Самарской области», передает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Huskyherz Промышленность

Сообщается, что перед промышленными предприятиями сейчас стоят сложные задачи по выполнению государственного заказа, а также сохранению эффективности в работе коллективов.

Глава региона напомнил, что негативное влияние санкций в большей мере ощущают промышленные, технологически развитые регионы, к которым относится и Самарская область, при этом регион справляется и с этими вызовами.

«Пришлось и технологии перестроить, и материалы, и логистические цепочки проанализировать. В целом экономика региона выдержала санкционный удар. Наиболее сложные месяцы с точки зрения падения индекса промышленного производства — это апрель–май», — приводит пресс-служба слова Азарова, который также напомнил, что в августе 2022 года индекс промышленного производства в регионе составил 101% к аналогичному периоду 2021 года.

«По обрабатывающим производствам мы идем на уровне прошлого года, по четверти предприятий промышленного сектора идет значительный рост», — отметил он.

По словам председателя ассоциации Алексея Гусева, в настоящее время основными задачами являются бережная, ответственная работа в коллективах в рамках объявленной частичной мобилизации, сохранение стабильности в работе предприятий, а также выполнение государственных оборонных заказов.

Сообщается, что на заседании также были рассмотрены вопросы, касающиеся частичной мобилизации, налоговых льгот для предприятий, а также подготовки кадров и ситуации на рынке труда.

Напомним, что ассоциация «Союз работодателей Самарской области» объединяет 114 крупных и средних предприятий и организаций региона, которые представляют ключевые секторы экономики Самарской области.