Стокгольм, , 19:32 — REGNUM Информация о том, что Шведские демократы не хотят допускать Либералов в правительство, возглавляемое Умеренными, указывает на то, что правительственная база будущего премьер-министра Ульфа Кристерссона не была такой единой, как говорили ранее. Об этом 6 октября в эфире радиостанции Ekot заявил политолог Йонас Хиннфорс.

Ульф Кристерссон Frankie Fouganthin

Хиннфорс проводит параллели с формированием правительства после выборов 2018 года и отмечает, что на этот раз сформировать правительство, вероятно, будет не менее сложно.

«Вероятно, правительство все же будет сформировано, но это выглядит не так просто, как представлялось перед выборами», — дал прогноз Хиннфорс.

Большая проблема заключается в том, что Кристерссон должен найти решение, которое включает требования как Шведских демократов, так и Либералов. Но по словам Хиннфорса, у Либералов могут быть преимущества, если они не попадут в правительство. Например, они смогут блокировать законопроекты в риксдаге, что делали Левые по отношению правительства Социал-демократов.