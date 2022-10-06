Стокгольм, , 19:28 — REGNUM ВВП Швеции в августе сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Швеции. Аналитики ожидали снижения на 0,7%, пишет агентство Bloomberg.

Риксбанк Швеции Riksbank.se

Снижение ВВП связано с меньшим количеством заказов в промышленности. Число заказов промышленным компаниям упало на 4,2% в августе по сравнению с июлем. Потребление шведских домохозяйств за два месяца не изменилось.

«В августе домохозяйства сократили покупки одежды и предметов домашнего обихода, но продолжали тратить деньги на посещение ресторанов и поездки», — говорится в пресс-релизе статистика ведомства Йонаса Рутберга.