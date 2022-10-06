Москва, 6 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Импортно-экспортные возможности России не пострадают в результате очередных санкций Европейского союза, уверен сенатор Виктор Бондарев.

council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, в который, в частности, включено установление потолка цен для российской нефти.

«Введение предельной цены на нефть приведёт к росту её стоимости на мировом рынке. А изменение рыночных котировок в сторону увеличения принесёт нам выгоду. Такие санкции не сподвигнут нас снижать цену, скорее сподвигнут искать новые рынки сбыта, переориентироваться на продажу этого востребованного энергоресурса странам вне ЕС — например, государствам азиатского макрорегиона», — отметил Бондарев в своём телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что в мире достаточно ограниченное количество стран, которые производят нефть в объёме, необходимом для поставок на внешние рынки.

«У кого будут покупать нефть европейцы? Частично, конечно, у США, частично у Норвегии, возможно, частично у Саудовской Аравии (хотя не факт, саудиты не сильно любят запад) — по завышенным, разумеется, ценам. Но это не покроет всех нужд европейцев», — пояснил он.

По словам Бондарева, в такой экономической конъюнктуре появится много перекупщиков — нейтральных стран, которые будут приобретать нефть в России по стандартным ценам, а после перепродавать Европе втридорога.

«И как же европейцы собираются снизить нефтяную зависимость от нас? У них же не появятся собственные залежи сырья и нефтяные скважины. Они так же сохранят зависимость от российской нефти, только эта зависимость будет немного опосредованной», — уверен парламентарий.

Читайте также: «ЕС продолжает убивать свою экономику» — депутат Госдумы о новых санкциях