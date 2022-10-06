Стокгольм, , 19:26 — REGNUM Новый отчет Агентства общественного здравоохранения Швеции показывает, что количество самоубийств не увеличилось среди детей и подростков, но растет среди молодых людей в возрасте 20–29 лет. Об этом 6 октября сообщило новостное агентство ТТ.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее в Агентстве общественного здравоохранения сообщали об увеличении числа самоубийств возрастной группы 15—29 лет.

Однако в ведомстве решили провести более глубокий анализ, который показал, что это не относится к самым молодым лицам в этой группе. Результаты показывают рост числа самоубийств в среднем на 1,8% в год в течение 2006–2020 годов в возрастной группе 20–29 лет.

«Простых объяснений нет, но обычно за самоубийством стоит несколько факторов», — говорится в пресс-релизе одного из авторов доклада Хиллеви Буш.