Канберра, 6 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Мельбурнская компания Chadstone, которая владеет крупнейшим одноименным торговым центром в Австралии, собирается получить огромный участок земли и пристроить к комплексу еще одно коммерческое офисное здание в рамках модернизации объекта стоимостью 485 миллионов долларов. Об этом 6 октября сообщил телеканал Nine News.

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По словам управляющего центра Дэниела Бойла, эти изменения представляют собой «следующий этап в непрерывной эволюции объекта».

Chadstone — крупнейший торговый центр в Австралии и один из крупнейших в южном полушарии на Земле.

Уже начато строительство нового Рыночного павильона, в котором на первом этаже разместятся более 50 магазинов розничной торговли, а также дополнительной офисной башни площадью 20 000 кв. м под названием One Middle Road. Офисные помещения уже сданы в аренду более чем на 50%, а строительство должно быть завершено в 2024 году.