Брюссель, 6 октября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Против 30 граждан России ввёл Европейский союз санкции. Также в чёрном списке — ещё семь юридических лиц, говорится в опубликованном 6 октября документе по санкциям, вошедшим в восьмой пакет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что среди подсанкционных граждан оказались Александр Дугин, у которого в августе погибла в результате совершённого бандеровскими боевиками теракта дочь, председатель ЦИК Элла Памфилова, российские артисты Николай Расторгуев и Олег Газманов, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, его заместитель Евгений Солнцев, владелец «Калашникова» Алан Лушников, экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Добавим, что в чёрный список включены ЦИК РФ, АО «Гознак», «Завод имени Дегтярева», МКБ «Факел», авиастроительная компания «Иркут», машиностроительный завод «Авангард», объединение «СПЛАВ» им. Ганичева.

Также восьмым пакетом запрещается обслуживание криптокошельков российских граждан. Запрещаются сделки в ряде сфер. Так, Брюссель запрещает поставлять в Россию стальную продукцию, технику, гражданское огнестрельное оружие, военные транспортные средства, оборудование.

Под запрет подпала поставка в Россию продукции химической промышленности, пластика и сигарет, юридических и инжиниринговых услуг, а также услуг, связанных с программированием.