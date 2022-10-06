Нальчик, 6 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлен факт совершения противозаконных действий при процедуре банкротства. В их совершении подозревается генеральный директор фирмы, занимающейся производством и обработкой изделий из стекла. Как установили сотрудники УЭБиПК МВД по региону, 45-летний директор скрыл от списания около 30 млн рублей, сообщили 6 октября в пресс-службе управление МВД.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Из подробностей расследования уголовного дела известно, что в 2021 году в отношении предприятия, попавшего под банкротство, которое возглавлял подозреваемый, была введена процедура наблюдения. С расчётного счёта компании должны были по решению суда взыскиваться денежные средства в целях принудительной уплаты налогов.

Однако гендиректор попросил руководителей предприятий-контрагентов возвращать ему денежные средства на счета сторонних фирм, чтобы избежать их списания в счет долгов. Таким образом, от списания были укрыты около 30 млн рублей.

В настоящее время против предпринимателя расследуется уголовное дело о неправомерных действиях при банкротстве.