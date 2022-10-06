Минск, , 18:58 — REGNUM Польская сторона ведёт себя так, что создаётся напряжённая обстановка на границе, заявил 6 октября возглавляющий государственный пограничный комитет Белоруссии Анатолий Лаппо, сообщает «Минская правда».

Анатолий Лаппо Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

«Хоть одна пуля полетит в нашу сторону — ответ будет жёстоким». Анатолий Лаппо

Он пояснил, что польские пограничники позволяют себе провокации, время от времени стреляя в воздух. Он также добавил, что «на отдельных направлениях ведётся постоянная воздушная военная разведка». Поляки «выдавливают» в Белоруссию нелегальных мигрантов.

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