Минск, 6 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Польская сторона ведёт себя так, что создаётся напряжённая обстановка на границе, заявил 6 октября возглавляющий государственный пограничный комитет Белоруссии Анатолий Лаппо, сообщает «Минская правда».

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь Анатолий Лаппо

«Хоть одна пуля полетит в нашу сторону — ответ будет жёстоким». Анатолий Лаппо

Он пояснил, что польские пограничники позволяют себе провокации, время от времени стреляя в воздух. Он также добавил, что «на отдельных направлениях ведётся постоянная воздушная военная разведка». Поляки «выдавливают» в Белоруссию нелегальных мигрантов.