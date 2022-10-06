Саратов, 6 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. За неделю в Саратовской области взлетели цены на бананы, помидоры и картофель, подешевели лук репчатый и сахар. Изменение средних цен с 26 сентября по 3 октября публикует Саратовстат.

Продукты питания

Так, цена 1 кг бананов в Саратовской области в среднем составила 75,5 рублей (+5,35% к предыдущей неделе), помидоры подорожали на 4,26% (67,81 руб./кг), картофель продают по 25,97 руб. /кг (+4,1%).

Стоимость 1 кг репчатого лука упала на 4,24% и составила 23,53 руб./кг. Сахар подешевел до 66,07 руб./кг (-4,04%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, уровень инфляции в России опустился до 13,5%, что ниже, чем в ряде других стран Европы, сказал 6 октября президент РФ Владимир Путин.

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