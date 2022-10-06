Бишкек, , 23:26 — REGNUM Рынок труда Киргизии не способен предложить российским специалистам, приехавшим в страну после объявления частичной мобилизации, достойные условия труда. Такое мнение в интервью ИА REGNUM выразил политический аналитик из Киргизии на условиях анонимности.

По его мнению, Киргизия с трудом удерживает лишь «некоторое количество своих, отечественных узкопрофильных специалистов. А количество трудовых мигрантов, уехавших из республики, тоже весьма немаленькое — шестая часть населения Киргизии вынуждены работать за рубежом».

«Чаще всего квалифицированные кадры, имеющие пользующуюся спросом специальность, уезжают работать в другие, более богатые страны, где им предлагают достойную зарплату. Часть специалистов остаётся в республике, но работает на зарубежные компании, а не на родное государство. Всё решают деньги. И в вопросе оплаты труда наше государство не конкурент заграничным работодателям. Да и местные компании — тоже», — считает эксперт.

Читайте также: Большинство молодых граждан Киргизии станут трудовыми мигрантами

Собеседник напомнил, что власти Киргизии «только-только начали реализацию программы «Цифровой кочевник», целью которой является попытка привлечь в республику IT-специалистов из стран СНГ.

«Но реальные специалисты IT-сферы вряд ли задержатся в Киргизии — получая от заграничного работодателя хорошую зарплату, большинство из них предпочтёт отправиться в более привлекательные места, где можно работать по удалёнке, сидя с ноутбуком на пляже у тёплого моря», — считает политический аналитик из Киргизии.