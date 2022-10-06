Сургут, Югра, , 18:49 — REGNUM Второй мост через Обь, который строится в Югре, оценивается в сумму, превышающую 70 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил гендиректор подрядчика строительства — компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

Строительство второго моста через Обь в Сургуте Admhmao.ru

«Надеемся, что на 2023–2025 годы будет предусмотрено финансирование, чтобы объект можно было сдать вовремя и в сроки. Мы ждём окончания финансового года и знаем, что всегда на объектах с федеральным финансированием идёт опережающее финансирование относительно установленных графиков», — отметил Николай Руссу.

Гендиректор «Мостострой-11» добавил, что конечная стоимость моста явно будет выше плановой, так как цена металла с начала 2022 года выросла на 50% и составляет уже 150 тыс. рублей за тонну.

«Окончательная сумма будет известна перед самой сдачей моста», — сообщил изданию Николай Руссу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый мост через Обь под Сургутом позволит перераспределить транспортные потоки, создать условия для круглосуточного пропуска тяжеловесных грузовиков. Он возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск». Эти направления входят в Северный широтный ход.

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