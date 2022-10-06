Челябинск, , 18:44 — REGNUM В Челябинской области экономика переходит на мобилизационные рельсы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на заседании региональной призывной комиссии по мобилизации.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это не фигура речи, а насущная необходимость. Эту работу мы уже начали. Подключаем наши предприятия к производству обмундирования, походного снаряжения и иных требуемых вещей», — сказал чиновник.

Он также отметил, что скоро проведёт расширенное совещание с промышленниками. В ходе него планируется проговорить задачи, связанные с обеспечением бойцов российской армии всем необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 предприятий Челябинской области подключились к оказанию мобилизованным помощи. Напомним, с 21 сентября в России началась частичная мобилизация.