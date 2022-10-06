Москва, , 19:01 — REGNUM Штат водителей трамваев в Москве увеличился на 14%. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трамваи Булатова Екатерина © ИА REGNUM

В дептрансе отчитались и в росте заработной платы. Теперь водители получают около 100 тыс. рублей.

В настоящий момент на маршрутах работает больше 1,7 тыс. водителей, а на 2023 год запланировано обучение еще 180 новых специалистов.

Напомним, с 2017 года в Москве появилось около 500 трамваев отечественного производства. В 2022 году на маршруты столицы вышли 43 новых трамвая.

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