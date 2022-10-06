Самара, 6 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Первые группы школьников Самарской области отправились в бесплатные путешествия по региону. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба министерства туризма области.

(сс) Евгений Мазур Жигулевские ворота. Национальный парк «Самарская лука» (Самарская область)

Сообщается, что школьники побывают в Самаре, Тольятти, Сызрани, на территории национального парка «Самарская Лука», они ознакомятся с достопримечательностями, побывают на природе, в исторических и памятных местах, посетят музеи и площадки этнопарка Дружбы народов, получат полезные умения, знания и навыки, которые помогут им в жизни и учебе.

«Принять участие в путешествии по Самарской области смогут ребята, добившиеся успехов в учебной, спортивной, творческой, добровольческой (волонтерской) деятельности после получения социального сертификата», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что социальный сертификат предоставляется школьникам региона после получения уведомления от учебного заведения о возможности воспользоваться туристической поездкой и направления родителем ребенка заявления в электронной форме на областном портале государственных и муниципальных услуг.

Сообщается, что проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».