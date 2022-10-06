Казань, , 19:16 — REGNUM За девять месяцев 2022 года погрузка на железной дороге в Татарии возросла на 11% и составила 12,1 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Железнодорожные перевозки Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольший рост объема погрузки с января по сентябрь отмечается среди строительных грузов — 254 тыс. тонн (+42,7% к январю-сентябрю 2021 года), нефти и нефтепродуктов — порядка 8,9 млн тонн (+17,5%), химикатов и соды — 664,8 тыс. тонн (+8,1%).

На 62,4% снизилась погрузка зерна и составила 175,3 тыс. тонн, лома черных металлов — 293 тыс. тонн (-28,5%), черных металлов — 112,2 тыс. тонн (-15,1%).

Ранее ИА REGNUM передавало, за первый квартал 2022 года погрузка на сети «Российских железных дорог» в Нижегородской области превысила 3,5 млн тонн, что на 16,4% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

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