Осло, 6 октября 2022, 18:38 — REGNUM Власти Норвегии ввели ограничение на доступ своих морских портов для российских рыболовных судов, сообщила 6 октября глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт.
По её словам, открытыми для российских рыбаков остаются только три порта на севере страны.
«Правительство приняло решение, что российские рыболовные суда могут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Все суда, заходящие в эти порты, должны быть проверены», — заявила Хюитфельдт на пресс-конференции.
Она пояснила, что эти меры приняты из-за того, что Норвегия не желает быть транзитной страной для российских судов.
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