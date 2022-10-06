Осло, , 18:38 — REGNUM Власти Норвегии ввели ограничение на доступ своих морских портов для российских рыболовных судов, сообщила 6 октября глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт.

Норвегия Pixabay.com

По её словам, открытыми для российских рыбаков остаются только три порта на севере страны.

«Правительство приняло решение, что российские рыболовные суда могут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Все суда, заходящие в эти порты, должны быть проверены», — заявила Хюитфельдт на пресс-конференции.

Она пояснила, что эти меры приняты из-за того, что Норвегия не желает быть транзитной страной для российских судов.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвегия предложила помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках»