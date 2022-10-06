София, , 18:34 — REGNUM Распоряжением мэрии Софии в столице Болгарии был переименован крупнейший в стране стадионный комплекс. Об этом 6 октября сообщает болгарская информационная служба News. bg.

Дмитрий Налбандян. Болгария. Варна. Вид на побережье

С 1 ноября комплекс «Армеец», расположенный в центре Софии, будет называться «Арена — София».

«Изменения произошли исключительно по экономическим причинам, – говорится в заявлении софийской городской администрации. – Изменился владелец комплекса, но на деятельности структуры нововведение отрицательным образом не скажется».

Напомним, «Армеец», построенный в конце 1980-х, является основной спортивной и развлекательной площадкой Болгарии.