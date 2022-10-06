Москва, , 19:18 — REGNUM Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло в море по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» Mil.ru

Гидрографическому судну предстоит завершить второй сезон экспедиции этапом «Териберка». Также «Ромуальд Муклевич» проведёт обследование ряда районов, которые не были изучены из-за сложных гидрометусловий при проведении этапов «Подходы к Кольскому заливу» и «Баренцево море».

Объектами поиска гидрографического судна Северного флота станут советские корабли СКР-19, СКР-31, подводная лодка М-122, транспорт «Революция», гидрографическое судно «Меридиан», суда союзников «Томас Скотт» и «Эффингам». Кроме того, предстоит обследовать ряд районов обрывов тралов и бывших немецких минных заграждений. Параллельно с данными работами будет выполняться изучение рельефа дна с целью картосоставления.

«В текущем году на Северном флоте проходит второй этап комплексной экспедиции «Помни войну». Предыдущий был завершён в прошлом году. В 2021 году экспедиция охватила Баренцево и Карское моря, к проведению поиска привлекались 12 кораблей и судов Северного флота. По итогам экспедиции было обнаружено четыре боевых корабля — предположительно советские сторожевые корабли «Пассат» и «Туман», британские эсминец «Матабеле» и корвет «Блюбелл», 12 судов, два самолёта — А-20 «Бостон» и И-153 «Чайка», три донных мины; подтверждено и уточнено местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские подводные лодки К-2 и Д-3, немецкие подводные лодки U-307, U-286, U-387», — указано в сообщении пресс-службы.

Отметим, что гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» было построено на верфи «Сточня Полноцна им. Бохатерув Вестерплятте» в польском Гданьске. Корабль был передан ВМФ СССР в 1990 году, а в 1991 году его перевели в состав Северного флота.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что судно «Ромуальд Муклевич» под командованием капитана Руслана Дильмухаметова выполнило комплекс мероприятий, направленных на изучение рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря. Исследовательская группа под руководством лейтенанта Юрия Куликовского собрала сведения, обеспечивающие приведение на уровень современности навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания. Кроме того, были проведены исследования радионавигационных и спутниковых систем.

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