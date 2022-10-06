Москва, 6 октября 2022, 19:18 — REGNUM Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло в море по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Гидрографическому судну предстоит завершить второй сезон экспедиции этапом «Териберка». Также «Ромуальд Муклевич» проведёт обследование ряда районов, которые не были изучены из-за сложных гидрометусловий при проведении этапов «Подходы к Кольскому заливу» и «Баренцево море».
Объектами поиска гидрографического судна Северного флота станут советские корабли СКР-19, СКР-31, подводная лодка М-122, транспорт «Революция», гидрографическое судно «Меридиан», суда союзников «Томас Скотт» и «Эффингам». Кроме того, предстоит обследовать ряд районов обрывов тралов и бывших немецких минных заграждений. Параллельно с данными работами будет выполняться изучение рельефа дна с целью картосоставления.
«В текущем году на Северном флоте проходит второй этап комплексной экспедиции «Помни войну». Предыдущий был завершён в прошлом году. В 2021 году экспедиция охватила Баренцево и Карское моря, к проведению поиска привлекались 12 кораблей и судов Северного флота. По итогам экспедиции было обнаружено четыре боевых корабля — предположительно советские сторожевые корабли «Пассат» и «Туман», британские эсминец «Матабеле» и корвет «Блюбелл», 12 судов, два самолёта — А-20 «Бостон» и И-153 «Чайка», три донных мины; подтверждено и уточнено местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские подводные лодки К-2 и Д-3, немецкие подводные лодки U-307, U-286, U-387», — указано в сообщении пресс-службы.
Отметим, что гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» было построено на верфи «Сточня Полноцна им. Бохатерув Вестерплятте» в польском Гданьске. Корабль был передан ВМФ СССР в 1990 году, а в 1991 году его перевели в состав Северного флота.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что судно «Ромуальд Муклевич» под командованием капитана Руслана Дильмухаметова выполнило комплекс мероприятий, направленных на изучение рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря. Исследовательская группа под руководством лейтенанта Юрия Куликовского собрала сведения, обеспечивающие приведение на уровень современности навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания. Кроме того, были проведены исследования радионавигационных и спутниковых систем.
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