Вашингтон, 6 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Не исключено, что встреча с президентом России Владимиром Путиным у его американского коллеги Джо Байдена состоится на каком-либо из мероприятий в обозримом будущем. Об этом глава США сообщил 6 октября журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Так, отвечая на вопрос, будет ли Байден общаться лично с Путиным на саммите G20 или на саммите АТЭС, глава Соединённых Штатов сказал: «Это ещё надо решить».

Напомним, в середине будущего месяца на Бали состоится саммит G20. Таким образом, встреча Путина и Байдена теоретически возможна.