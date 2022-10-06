Самара, , 18:23 — REGNUM Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал повреждение флангового защитника команды Юрия Горшкова, полученное 3 октября в матче ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 с «Краснодаром» (0:0).

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Сейчас мы проводим обследование. Пока Юрий не тренируется. Перед игрой со «Спартаком» решим — здоров он или нет. Сейчас мы не знаем», — цитирует Осинькина издание Sport24.

В текущем сезоне Юрий Горшков принял участие в 11-ти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Действующее соглашение Горшкова с «Крыльями Советов» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 1,7 миллиона евро.