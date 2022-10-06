Москва, 6 октября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Решение Евросоюза распространить антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области звучит как признание российского суверенитета, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Евросоюз распространил антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области. Звучит почти как признание российского суверенитета над этими территориями. Правда, со всей мощью лицемерия Брюсселя», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

При этом парламентарий убежден, что вряд ли эти санкции будут иметь хоть какое-то значение для смелых и сильных людей Запорожья и Херсонщины.

«Не получится сломить их волю. Они дома, с Россией. Вместе восстановим, отстроим и благоустроим. Крым — хороший пример», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЕС ввел восьмой пакет санкций в отношении России.

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