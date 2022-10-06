Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал готовиться к возможному скачку напряженности на границе с Ливаном, в том числе к оборонительным и наступательным операциям, сообщает 6 октября пресс-служба израильского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Министр обороны Бени Ганц провел совещание с начальником генштаба Армии обороны Израиля, генеральным директором министерства обороны и главой оперативного управления. В свете развития событий вокруг спора о морской границе с Ливаном министр Ганц отдал военным указания готовиться к любому сценарию роста напряженности, включая оборонительные и наступательные действия», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ливан и Израиль оспаривают участок морского шельфа в Восточном Средиземноморье. Решение вопроса осложнено тем, что морская граница между двумя странами до сих пор не была согласована.