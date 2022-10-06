Москва, , 18:24 — REGNUM В Москве ввод новых торговых площадей по итогам девяти месяцев 2022 года сократился на 61,5%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщает консалтинговая компания NF Group.

Торговый центр

«По итогам девяти месяцев 2022 года суммарный ввод торговых площадей в Москве составил 64,3 тыс. кв. м — на 61,5% ниже показателя аналогичного периода 2021 года», — сказано в сообщении.

Всего в столице с начала 2022 года открылись четыре торговых комплекса общей площадью 64,3 тыс кв. м.

Напомним, на территории Москвы расположено около 600 торговых центров. Показатель обеспеченности жителей столицы качественными торговыми площадями в среднем составляет 575 кв. м на 1 тыс. человек.