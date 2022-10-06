Курган, , 18:19 — REGNUM В Кургане приступили к расчистке русла реки Тобол в районе Омского моста. От наносов и дикой растительности расчистят 2,4 километра речного дна, сообщает пресс-служба главы Курганской области.

План расчистки реки Тобол в Кургане Пресс-служба губернатора Курганской области

Расчистка русла реки Тобол снизит время стояния воды в пойме во время прохождения высоких паводков и снизит риски затопления прибрежных территорий. Мероприятие стало возможным благодаря привлечению в регион дополнительного федерального финансирования в размере 22 млн рублей, которые регион получил по итогам переговоров губернатора Вадима Шумкова с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко. Общая стоимость контракта составляет около 100 млн рублей.

Основные работы по расчистке реки Тобол начнутся в июне 2023 года после завершения паводка и нереста речной рыбы. Проект рассчитан на два года. В настоящий момент подрядная организация готовит площадку в районе Омского моста для складирования «намыва» — донных и илистых отложений, которые будут вычищаться со дна русла.

Федеральным агентством водных ресурсов РФ уже рассмотрен и одобрен проект по расчистке русла от гидроузла до пляжа «Бабьи Пески». Из федерального бюджета на реализацию проекта потребуется ещё более 200 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подрядчика на расчистку реки Тобол нашли после трёх несостоявшихся тендеров. В итоге за заказ взялось ООО Строительно-монтажная компания «Артель».

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