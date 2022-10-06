Белград, , 23:03 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич не обладает достаточным политическим влиянием, чтобы отстранить от власти лидера сербов в Боснии и Герцеговине Милорада Додика. Такое мнение высказал 6 октября новостному агентству «Бета» сербский политолог Цветин Миливоевич.

Пресс-конференция Александра Вучича и Милорада Додика по итогам переговоров. 2 июня 2021 года, Белград Predsednik.rs

Тем не менее, полагает Миливоевич, задача Белграда на выборах в Боснии и Герцеговины состоялась в том, чтобы нейтрализовать ведущего политика Республики Сербской.

Политолог добавил, что отношения между властями Сербии и Республики Сербской уже длительное время не идеальные.

«Вучич, как и во время всех предыдущих выборов в БиГ и Республике Сербской, начиная с 2012 года, работал на две стороны. На предыдущих выборах в 2018 году советники Вучича делали предвыборную кампанию Милораду Додику и кампанию самой сильной оппозиционной партии — Сербской демократической партии. На выборах, которые только что закончились, Вучич зашёл ещё дальше в деле поддержки конкурентов Додика в Республике Сербской», — рассказал Миливоевич.

По его словам, Вучич обещал США, что он лишит Додика одного из постов в обмен на то, что Запад не будет требовать от него введения санкций против России.

«Выборы показали, что в настоящий момент это невыполнимая миссия. По договоренности с США Вучич попытался помешать Додику стать президентом Республики Сербской и добиться того, чтобы энтитет возглавила Елена Тривич — кандидат от оппозиционной Партии демократического прогресса, и чтобы Додику пришлось попросить помощи у оппозиции для формирования правительства. Тем не менее, несмотря на обструкцию из Белграда, Додик и «Союз независимых социал-демократов» убедительно победили на всех уровнях», — заявил Миливоевич.

Напомним, что в соответствии с предварительными результатами ЦИК БиГ, Милорад Додик победил на выборах президента Республики Сербской, которые прошли 2 октября. Тем не менее, Елена Тривич почти сразу же после закрытия участков заявила о своей победе. Позже она сказала, что не намерена признавать результаты выборов.