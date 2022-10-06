Брюссель, , 18:17 — REGNUM Ценовой коридор на газ в качестве меры борьбы с дороговизной голубого топлива предлагают установить для ЕС некоторые страны — члены содружества, сообщает 6 октября Reuters.

Цена на газ

Предложение внесли на изучение Европейской комиссии несколько стран, среди которых — Польша, Италия и Греция. Агентство располагает предварительным вариантом соглашения, в котором сказано:

«Коридор может распространиться на все оптовые сделки, не ограничиваясь импортом из определённых юрисдикций и не ограничиваясь отдельным использованием природного газа».

Этот коридор предполагается сделать гибким, чтобы верхняя ценовая граница оказалась достаточно высокой и не ведущей к дефициту поставок. Также нужно сохранить возможность покупать газ по более высокой цене, если так будет нужно для привлечения поставок голубого топлива.

Напомним, завтра, 7 октября, на саммите с чешской столице европейцы обсудят вариант введения потолка цен на газ.

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