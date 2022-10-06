Москва, 6 октября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В черный список Евросоюза в рамках нового пакета санкций попали русские артисты, получившие на Западе звание «звезд провоенной музыки». Об этом 6 октября информирует телеграм-канал Readovka.

Цитата из видео «Чичерина - Моя Спарта» Чичерина

Согласно информации источника, с санкциями в свою сторону со вступлением в силу нового пакета антироссийских санкций столкнулось 30 физических и 7 юридических лиц. В этой волне Евросоюз решил обратить внимание на русских культурных деятелей, активно поддерживающих проведение специальной военной операции на тер. б. УССР.

Среди них артисты Юлия Чичерина, сооснователь группы «ЛЮБЭ» Николай Расторгуев и Олег Газманов. Ранее каждый из них сталкивался с агрессией со стороны киевского режима из-за посещения республик Донбасса с концертной и благотворительной деятельностью. В санкционный пакет также попали следующие организации: корпорация «Иркут», московский машиностроительный завод «Авангард», МКБ «Факел», завод им. Дегтярева, «Гознак».

Отметим, что в июле ограничения Евросоюза коснулись актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова. Причиной также стала их солидарность с политическим вектором РФ.