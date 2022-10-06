Грайворонский район, Белгородская область, 6 октября 2022, 18:09 — REGNUM Более 80 домов пострадало от обстрела ВСУ в селе Головчино Белгородской области. Основную часть ремонтных работ планируется закончить в течение двух недель, сообщает 6 октября оперативный штаб региона.
Разрушения зафиксированы на восьми улицах. Строители в первую очередь вставляют окна и занимаются кровлями, затем приступят к замене дверей, ремонту фасадов, заборов и хозпостроек.
После обстрела также повреждены порядка 20 автомобилей и грузовых прицепов, до конца октября по ним будет готова экспертная оценка.
Как сообщало ИА REGNUM, Головчино подверглось обстрелу 3 октября, погибла 48-летняя местная жительница.