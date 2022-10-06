6 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление шведской службы безопасности по итогам завершившегося расследования произошедшего на «Северных потоках».

Анна Царькова, , 18:43 — REGNUM По итогам завершившегося расследования шведской службы безопасности усилились подозрения относительно того, что причиной произошедшего на «Северных потоках» является диверсия. Рядом с газопроводами, как было установлено, были взрывы, сообщили в службе безопасности Швеции.

Расследование Цитата из х/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР

«Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже… Расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — сообщила шведская служба безопасности.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом восприняли выводы службы безопасности Швеции, которая ни словом не обмолвилась о виновниках произошедшего, а лишь еще раз подтвердила то, о чем и ранее было уже известно.

«Виноваты трубы, которые были в неположенном месте в момент встречи со взрывчатыми веществами», — иронизирует albatros.

«Мы завершили. А дальше наши полномочия — всё», — с сарказмом добавил Vadim М.

«И что они там, не вышли случайно на своих хозяев?» — задумался Владимир Г.

«Классическое: главное при расследовании не выйти на самих себя», — отреагировал German G.

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

«Весь мир, по-моему, понимает, кто это сделал…» — написала Мурка.

«Служба очевидности Швеции», — с сарказмом добавила Весна, перефразируя выражение «Капитан Очевидность».

«Британские ученые, теперь шведские следователи», — комментирует Evgeniy M.

«Да уже всё понятно. Взорвали американцы 100%. Но когда настанет время слить [киевский режим], то «внезапно» нарасследуют, что взорвали чубатые водолазы… и это в целом всех устроит, все притворятся, что так оно и есть на самом деле», — поделился своей версией Андрей.

«А в данной службе безопасности случайно эстонцы не работают?» — задался вопросом Сергей.

«Нет. Они еще подают заявления…» — ответил Сергею Подсознательные галлюцинации.

«Через недельку-другую и разведка Эстонии до этого докопается», — шутит VladimirRS.

«Газопровод не смог это всё терпеть и сам взорвался, что тут расследовать?» — смеется Evgendolf.

«Да ну надо же, какие шведы умные, а мы-то думали, что оно само сломалось», — иронизирует Любовь Х.

«Шведы что-то начали подозревать! Не пройдет и пары лет, как до них начнут доходить некоторые подробности событий, а уж через десяток лет точно будут уверены, что во всем «виноват Путин»!» — с сарказмом добавил Игорь.

«Все всё знают и понимают, но на хозяина нельзя выйти», — подытожил Макс.