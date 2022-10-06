Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Американская компания IBM, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, планирует инвестировать $20 миллиардов в Нью-Йорк в течение следующего десятилетия, сообщает 6 октября Reuters.

Джо Байден

Средства пойдет на разработку и производство полупроводников, технологии мейнфреймов, искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Отмечается, что об инвестициях компании обществу расскажет президент США Джо Байден, который ранее выделил $52 миллиарда на субсидирование производства полупроводниковых чипов и исследований.

Администрация Байдена утверждает, что столь значительные субсидии для частных предприятий необходимы для конкуренции с Китаем и Европейским союзом, которые предоставляют миллиардные стимулы компаниям, производящим чипы.

Напомним, ранее Байден поддержал строительство в США нового завода Intel Corp по производству полупроводников.