Горловка, ДНР, , 18:18 — REGNUM В результате террористических действий ВСУ погиб мирный житель Горловки, сообщил 6 октября мэр города Иван Приходько в своем Телеграм-канале.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

«От рук нацистов погиб мирный горловчанин. Тело погибшего Ф. Ю. А. 1964 г. р. было обнаружено по улице Свободы (посёлок шахты 6/7, Никитовский район Горловки). Светлая память», — написал Приходько.

Кроме того, он также сообщил о повреждениях жилых домов Никитовского района Горловки, полученных в результате артиллерийских обстрелов со стороны боевиков киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из 155-мм гаубиц.

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