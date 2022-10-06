Москва, 6 октября 2022, 17:58 — REGNUM В четверг, 6 октября, поезд с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — совершил остановку в Москве. Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи. Генеральным партнером «Путешествия мечты» выступает ОАО «РЖД».
Утром 6 октября поезд со 150 победителями «Большой перемены», следующий от Владивостока до Санкт-Петербурга, совершил остановку в предпоследнем городе маршрута — Москве. На Ленинградском вокзале ребят встретили заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, заместитель руководителя Росмолодёжи Дамир Фаттахов и первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский.
В вагоне-лектории, где во время пути проходила образовательная программа, школьники поделились с гостями своими впечатлениями от поездки и задали им вопросы об их любимых городах России и организации «Путешествия мечты».
Дмитрий Пегов рассказал ребятам о своей детской мечте стать машинистом. Также он поделился, как создавались уникальные маршрут «Путешествия мечты» и поезд «Большая перемена».
Дамир Фаттахов поприветствовал участников «Путешествия мечты» от лица Росмолодёжи и проектного офиса Российского движения детей и молодёжи. Он напомнил, что Движение было создано по инициативе участницы «Большой перемены» Дианы Красовской, которая обратилась с этим предложением к Президенту России Владимиру Путину.
«Путешествие мечты» стало призом за победу в конкурсе «Большая перемена» для школьников 5-7 классов. Путешествие проходит в два 15-дневных рейса по 150 школьников – от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга. Протяженность маршрута составляет 10 516 километров. Поезд совершает остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске. Участники путешествия увидели Уральские горы, озеро Байкал, а также посетили Космодром «Восточный». Во время пути в вагоне-лектории для ребят проходит образовательная программа.
Участники путешествия стали амбассадорами Российского движения детей и молодежи и провезли через всю страну его знамя. В каждом городе они торжественно вручили знамя представителям детских и молодежных организаций, тем самым дав старт деятельности нового движения в регионе.
В ходе путешествия школьники участвуют в создании трэвел-шоу «Путешествие мечты. LIVE», выпуски которого публикуются в сообществе «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.