Москва, , 17:58 — REGNUM В четверг, 6 октября, поезд с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — совершил остановку в Москве. Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи. Генеральным партнером «Путешествия мечты» выступает ОАО «РЖД».

Утром 6 октября поезд со 150 победителями «Большой перемены», следующий от Владивостока до Санкт-Петербурга, совершил остановку в предпоследнем городе маршрута — Москве. На Ленинградском вокзале ребят встретили заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, заместитель руководителя Росмолодёжи Дамир Фаттахов и первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский.

В вагоне-лектории, где во время пути проходила образовательная программа, школьники поделились с гостями своими впечатлениями от поездки и задали им вопросы об их любимых городах России и организации «Путешествия мечты».

Дмитрий Пегов рассказал ребятам о своей детской мечте стать машинистом. Также он поделился, как создавались уникальные маршрут «Путешествия мечты» и поезд «Большая перемена».

«В этом году мы решили расширить ваш маршрут, добавив в него посещение моего любимого города Санкт-Петербурга. При создании маршрута нам было важно учесть несколько моментов — уложиться в пятнадцатидневный срок, чтобы при этом поезд прибывал в новый город утром, чтобы вы успели посетить экскурсионную программу, а к следующему утру поезд был уже в новом городе. Нам очень хотелось, чтобы вы также попали в несколько локаций вне крупных городов — на Байкал, проехав по Кругобайкальской железной дороге, и на Космодром «Восточный» — место, которое сложно посетить в обычной жизни. С учетом опыта первого «Путешествия мечты», в этом году мы добавили несколько новых вагонов. Вагоны здесь необычные – все они изготовлены специально под этот проект. Кроме того, здесь есть вагон-зал, где можно проводить лекции и мастер-классы, вагоны-души. Благодаря «Путешествию мечты» вы познакомились с нашей огромной страной, природой, с часовыми поясами. Если вы захотите еще раз вернуться в те места, где побывали в этом путешествии, значит, наша цель точно достигнута», — отметил Дмитрий Пегов.

Дамир Фаттахов поприветствовал участников «Путешествия мечты» от лица Росмолодёжи и проектного офиса Российского движения детей и молодёжи. Он напомнил, что Движение было создано по инициативе участницы «Большой перемены» Дианы Красовской, которая обратилась с этим предложением к Президенту России Владимиру Путину.

«Движение должно объединить всех детей нашей страны, должно объединить все детские общественные организации и сделать так, чтобы вы внутри него увидели всю палитру возможностей, смогли попробовать себя в разных ролях и в разных направлениях, тем быстрее вы определитесь, кем хотите стать в жизни, что вам откликается. Для нас очень важно, чтобы это Движение, ваше Движение, вы создавали сами, придумывали то, каким оно должно быть, какие программы внутри него должны быть. Будущее за организацией, которая сможет внутри выстроить с учетом ваших пожеланий все программы, направления деятельности. «Большая перемена» — прекрасный конкурс, лидерский трек Российского движения детей и молодёжи, в котором вы приняли участие, победили и получили вот такой заслуженный приз — это путешествие», – сказал Дамир Фаттахов.

«Путешествие мечты» – это традиционный приз для трека 5-7 классов. Я глубоко убежден, что нигде в мире нет путешествия для детей такого формата. Когда мы впервые обсуждали «Путешествие мечты», для нас первым вопросом было, как устроить ваш быт — как везде успеть, учесть смену часовых поясов, организовать питание и полноценный сон. Я считаю, что нам вместе с РЖД это отлично удалось», — подчеркнул Валерий Моргуновский.

«Путешествие мечты» стало призом за победу в конкурсе «Большая перемена» для школьников 5-7 классов. Путешествие проходит в два 15-дневных рейса по 150 школьников ­– от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга. Протяженность маршрута составляет 10 516 километров. Поезд совершает остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске. Участники путешествия увидели Уральские горы, озеро Байкал, а также посетили Космодром «Восточный». Во время пути в вагоне-лектории для ребят проходит образовательная программа.

Участники путешествия стали амбассадорами Российского движения детей и молодежи и провезли через всю страну его знамя. В каждом городе они торжественно вручили знамя представителям детских и молодежных организаций, тем самым дав старт деятельности нового движения в регионе.

В ходе путешествия школьники участвуют в создании трэвел-шоу «Путешествие мечты. LIVE», выпуски которого публикуются в сообществе «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.