Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Голливудский актер Кевин Спейси 6 октября явится в федеральный суд Манхеттена, где начнется отбор присяжных по гражданскому иску Энтони Рэппа на $40 миллионов. Рэпп обвиняет Спейси в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1986 году, когда ему было 14 лет, сообщает Reuters.

Кевин Спейси (сс) Maryland GovPics

Суд начнется спустя почти пять лет с тех пор, как оскароносная карьера 63-летнего Спейси пошла ко дну из-за скандала с Рэппом. При этом Спейси отверг все обвинения.

В своем судебном иске от ноября 2020 года Рэпп утверждает, что Спейси насильно прикасался к нему во время вечеринки в своем доме в Нью-Йорке.

Напомним, что Спейси получил две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Красота по-американски» и лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Подозрительные лица». Однако он перестал сниматься после того, как более 20 мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах.